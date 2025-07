Palumbo saluta il Modena: “Orgoglioso di aver fatto parte di questa famiglia”

Prima i saluti alla sua ex squadra, poi sarà tempo di abbracciare i suoi nuovi colori: Antonio Palumbo ha dedicato un post al Modena, club con il quale ha giocato nelle ultime stagioni. Il fantasista diventerà un nuovo calciatore del Palermo e si concluderà così una lunga trattativa iniziata agli albori del mercato.

Il post

Ciao Modena. Ciao modenesi. Chi mi conosce lo sa, non sono mai stato di tante parole, preferisco un sorriso e un abbraccio per dimostrare la mia gratitudine, il mio rispetto e il mio affetto. E oggi voglio salutarvi così, con un SORRISO enorme. Grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato in questi due anni, io vi porterò sempre nel mio cuore e non saprò mai come ringraziarvi abbastanza.

Grazie alla Famiglia Rivetti e a tutte le splendide persone che lavorano per il Modena.. dai magazzinieri ai ragazzi della sede. Un grazie sopratutto ai miei compagni di squadra, sarò sempre vostro tifoso. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa grande famiglia!





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da antoniopalumbo (@antoniopalumbo96)

LEGGI ANCHE

PALERMO, ECCO BANI

PALERMO, IN RITIRO C’È ANCHE IL PAPÀ DI INZAGHI

LE DOUARON: “INIZIANO LA STAGIONE CON GRANDE VOGLIA”

RITIRO PALERMO, 11° GIORNO: LA SEDUTA MATTUTINA