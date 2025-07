Türkyılmaz attacca Inzaghi dopo la gara col Paradiso: “Ha fatto un teatrino” / VIDEO

L’amichevole tra Palermo e Paradiso si sta ancora trascinando un po’ di polemiche. A far discutere è stato soprattutto il comportamento a bordo campo di Inzaghi subito dopo un duro fallo subito da un giocatore del Palermo: secondo Kubilay Türkyılmaz, ex attaccante di Brescia e Bologna e oggi opinionista per Teleticino, Inzaghi avrebbe esagerato nei confronti del tecnico ticinese, Baldo Raineri.

Durante la trasmissione Fuorigioco, Türkyılmaz ha commentato così l’atteggiamento dell’attuale allenatore rosanero: “Nessuno ha mai fatto questi teatrini“. Secondo Türkyılmaz, Inzaghi avrebbe reagito in modo eccessivo, accusando la squadra avversaria di un’aggressività fuori luogo.

Dal canto suo, lo stesso Raineri – intervenuto telefonicamente durante la trasmissione – ha fornito la propria versione dei fatti: “Inzaghi si è arrabbiato perché, a suo dire, abbiamo giocato in modo troppo aggressivo. Ma le nostre sono state entrate regolari, come in ogni partita. Anche i suoi giocatori sono intervenuti duramente, ma io non mi sono lamentato”.





Poi la frecciata finale del tecnico svizzero: “Quando mi ha chiesto di giocare in modo più amichevole, gli ho risposto che se voleva una rappresentativa di Burraco aveva sbagliato avversari“.

