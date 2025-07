Audero ambito in Serie A, sul portiere c’è la Cremonese

Emil Audero ha molto mercato: il portiere di proprietà del Como che nella passata stagione ha giocato gli ultimi sei mesi a Palermo, è finito nel mirino della Cremonese. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, le parti sarebbero pronte alla chiusura.

Per il club lombardo, neopromosso in Serie A, si tratta di una trattativa seria dal momento che l’accordo per portare Pierluigi Gollini in grigiorosso è saltato all’ultimo minuto.

Il club rosanero a inizio mercato aveva individuato Audero come portiere titolare per la stagione 2025/26 dopo gli ottimi mesi passati in rosanero. Ma l’interesse di alcuni club di Serie A (tra cui la Juventus) e la presenza a Palermo di portieri come Gomis e Desplanches non ha permesso a Carlo Osti di affondare il colpo decisivo.





È ancora da capire la decisione che prenderà il Palermo sulla questione portiere: Desplanches sembra l’indiziato numero uno a partire in prestito. Solamente in quel caso i rosanero interverrebbero sul mercato.

