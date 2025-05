GdS – “Palermo, squadra a Torretta: ultimi giorni in rosa per Dionisi”

Il Palermo tornerà oggi, martedì 20 maggio, a lavorare al centro sportivo di Torretta, in attesa del “rompete le righe”. La squadra si ritroverà in campo dopo la sconfitta contro la Juve Stabia e due giorni di riposo.

Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea che saranno gli ultimi giorni in rosanero per Alessio Dionisi. Il tecnico dirigerà gli allenamenti di questa settimana, poi si darà il via a tutti gli effetti alla prossima stagione, che partirà con un nuovo allenatore.

Superfluo parlare degli infortunati o comunque dei giocatori che stanno lavorando per il loro completo recupero, nello specifico Gomis e Magnani, visto che avranno tutta l’estate per tornare al 100% e rimettersi a disposizione del nuovo tecnico.





