Repubblica – “Palermo, Dionisi verso l’addio: Gilardino o Inzaghi per il futuro”

Il Palermo lavora alla costruzione della squadra che verrà. Valerio Tripi, sulle pagine di Repubblica, sottolinea che con ogni probabilità non ci sarà Dionisi sulla panchina dei rosa nella prossima stagione. Si fanno già i nomi dei possibili sostituti.

L’amministratore delegato Gardini, insieme con gli uomini mercato rosanero e della proprietà, ha già iniziato a pensare alla prossima stagione e lo sta facendo anche con lo stesso Carlo Osti, che sarà confermato nel ruolo di direttore sportivo.

Fra i tecnici contattati per un primo giro di sondaggi c’è Pippo Inzaghi, fresco della promozione in Serie A con il Pisa. Il tecnico non chiuderebbe la porta a priori al Palermo, ma vorrebbe giocarsi le sue carte nel massimo campionato.





Rispetto a quella che porta a Inzaghi, ci sono meno ostacoli sulla strada che porta ad Alberto Gilardino, ancora sotto contratto con il Genoa. Per caratteristiche tecniche il suo è un profilo che si avvicina a quello che cerca il Palermo: un allenatore giovane che fa giocare bene le sue squadre. E Gilardino non perde occasione per ricordare quanto si è trovato bene in rosanero.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LA PRIMA PUNTATA DEL PAGELLONE

PALERMO, QUELLE DUE PAROLE CHE GALASSI NON HA DETTO