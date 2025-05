Accardi: “I playoff di Serie B? Mi piacerebbe che vincesse la Juve Stabia”

Beppe Accardi, ex giocatore del Palermo e procuratore sportivo, è stato intervistato per TMW e ha parlato dei playoff di Serie B, esprimendo la sua preferenza sulla vincitrice degli spareggi promozione.

“Mi piacerebbe che vincesse la Juve Stabia. Fanno un grande lavoro da due anni, sono stati parsimoniosi. Sarebbe una bella sorpresa, hanno anche un direttore sportivo giovane ma anche molto preparato e un allenatore che si sta dimostrando capace”, afferma.

Accardi commenta anche il caos che è scoppiato in Serie B dopo il caso Brescia: “Siamo sempre in Italia, non finiremo mai di stupire. Abbiamo la capacità di creare sempre delle cose che ci lasciano senza parole… La situazione è surreale. Assurda. Vi sembra normale che succeda tutto questo quando Salernitana e Frosinone erano praticamente pronte per giocare? Mi sembra una follia”.





