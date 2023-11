MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Tre gare ravvicinate in otto giorni per il Palermo e il sostegno dei tifosi che partono per la gara contro la Sampdoria. Questi due dei temi trattati sul Giornale di Sicilia di oggi, che pone l’attenzione sul prossimo tour de force rosa.

Il Palermo, dopo i blucerchiati, affronterà il recupero col Brescia della seconda giornata, poi spazio al Cittadella per cercare di tornare grandi dopo le ultime prestazioni.

Sul giornale si parla anche dei 1.300 supporter che marciano verso Genova nonostante le restrizioni. Un dato considerato “incredibile”, soprattutto “se si pensa che i tagliandi sono disponibili solo da martedì”, si legge.

