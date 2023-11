MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“A Palermo sono stato molto bene, c’è una tifoseria attaccata alla propria squadra“. Lo dichiara Giuseppe Papadopulo in un’intervista rilasciata a Tuttomwercatoweb in cui analizza la Serie B.

“Credo che dopo l’anno scorso il Palermo abbia tutto per poter raggiungere la Serie A che gli compete di diritto – prosegue -“. Poi la situazione della Sampdoria.

“Pensavo che la Samp, avendo investito e preso un nome in panchina anche se la sua strada da allenatore deve ancora iniziare, avesse tutto per imporsi. Il calcio insegna che a volte le previsioni non vengono rispettate. Dispiace perché la Samp in A ha rappresentato una squadra importante per anni”.

