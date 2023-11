MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo ripartirà dalla sfida contro la Sampdoria in trasferta. Una buona notizia per i rosa che fuori casa hanno ottenuto 13 dei 20 punti attualmente in possesso: solo col Bari non si è infatti avuto bottino pieno.

A Marassi l’allenatore riparte quindi da queste certezze e cercherà di ritrovare una solidità difensiva e offensiva che lo ha portato in stagione a conquistare gli stadi di Reggio Emilia e Venezia, tabù per le altre squadre della B.

Inoltre, il Palermo può contare sulla seconda migliore difesa in trasferta grazie ai soli due gol subiti. Anche in attacco la situazione è più positiva, visto che gli avversari al “Barbera” tendono a chiudersi concedendo pochi sbocchi.

Secondo il Giornale di Sicilia, quindi, il match contro i blucerchiati diventa un’occasione da non perdere per rimanere agganciati alla corsa alla vetta, considerando anche che gli uomini di Pirlo sono quartultimi, non vivono un buon momento e il loro allenatore è a rischio esonero.

