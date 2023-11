MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un siparietto fra due dei bomber più prolifici della storia del Palermo. Durante l’intervista di Dazn a Matteo Brunori, è intervenuto (indirettamente) Luca Toni con un messaggio vocale, in cui ha scherzato sul fatto che l’attaccante italo-brasiliano lo abbia superato nella classifica di marcatori all-time del Palermo (53 contro 51 gol).

“Ciao bomber – ha detto Toni nel messaggio registrato – sono molto arrabbiato con te perché mi hai superato (ride, ndr). Ovviamente no, scherzo: sono molto contento che mi abbia superato un bel centravanti come te. Ora, mi raccomando: voglio che fai tanti altri gol, perché devi portare il Palermo in Serie A. Forza Palermo!”

Brunori ha risposto orgoglioso: “Fa enormemente piacere stare in una classifica in cui ci sono dei campioni del Mondo: entrare nella storia del Palermo è un onore grandissimo. Cercherò di restarci il più possibile”.

L'INTERVISTA COMPLETA A BRUNORI

