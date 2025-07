GdS – “Peda e Gomis sotto esame, il Padova insiste per Vasic”

La difesa e la porta sono le due zone di campo prese in esame dal Giornale di Sicilia che prova a fare il punto sull’attuale calciomercato. Dietro piace sempre Marcandalli, ma non sarebbe una priorità.

In ritiro il tecnico Inzaghi dovrà valutare varie pedine per capire se potranno far parte del progetto. E tra queste c’è Patryk Peda, reduce dall’ultima stagione alla Juve Stabia, che però vorrebbe un ruolo di primo piano.

Uno sguardo attento anche alla situazione di Gomis e nulla è escluso. Il quotidiano parla di un suo possibile ruolo di primo piano se darà le giuste garanzie fisiche. In quel caso bisognerà trovare un secondo come Lezzerini. Ma Gomis potrebbe restare come riserva o addirittura partire. Per Vasic, invece c’è sempre il Padova in pole.