GdS – “Ranocchia è già un intoccabile”, “Diakité padrone della fascia”

Filippo Ranocchia e Salim Diakité: i due acquisti del Palermo nei pochi minuti avuti a disposizione si sono già resi protagonisti e diventano il tema odierno del Giornale di Sicilia.

A Ranocchia sono bastati 180 minuti per conquistare i sostenitori rosanero: in quel lasso di tempo il centrocampista ha mostrato tutto il suo repertorio, oltre ad una maturità fuori dal comune.

“L’obiettivo adesso è quello di confermarsi su questi standard e di trascinare il Palermo anche alla vittoria esterna a Piacenza”, si legge. Diakité, invece, è il terzino che finalmente è arrivato per colmare il vuoto sull’out destro.

Mateju, infatti, non donava le giuste garanzie soprattutto in termini di spinta così come Buttaro. Poi, è stato adattato Graves che “si è saputo fare apprezzare per spirito di sacrificio e abnegazione” ma per la A serviva di più.

Con la firma dell’ex Ternana, invece, sembra che questo problema sia ormai alle spalle visto che ha dimostrato di “poter ricoprire il ruolo con efficacia sia in fase di possesso che non possesso“, scrive il quotidiano.