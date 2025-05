GdS – “Sei cambi e zero punti: Palermo, flop totale”

L’undici titolare del Palermo non ha prodotto risultati positivi né contro il Südtirol né a Cesena, dove, nonostante numerose variazioni nella formazione, ha registrato la seconda sconfitta in tre giorni senza conquistare punti. Dionisi ha cercato di riorganizzare la squadra, ma gli sforzi per ottenere almeno un pareggio sono stati vani. Lo riporta il Giornale di Sicilia secondo cui i rosa si preparano ad affrontare le ultime due gare di campionato con molte incertezze.

Contro i romagnoli l’unico cambio obbligato è stato quello di Ceccaroni, costretto a rinunciare per un problema alla spalla. Oltre a lui, il tecnico ha apportato altri cinque cambi nella speranza di ottenere un risultato differente rispetto a quello con il Südtirol; tuttavia, la missione è fallita e entrambe le sconfitte hanno seguito uno schema simile.

Il ritorno dagli spogliatoi si è rivelato particolarmente critico per il Palermo che, in questa stagione, ha subito ben cinque gol nei primi tre minuti della ripresa senza mai riuscire a ribaltare il risultato. Le reti subite sono arrivate rispettivamente dopo 161 secondi con il Modena (partita terminata 2-2), 108 secondi con la Reggiana (2-1), 29 secondi con il Mantova (2-2), 98 secondi con il Südtirol (1-2) e 24 secondi con il Cesena (2-1).





Il fatto che le ultime due reti siano state incassate proprio nel momento cruciale della corsa ai play-off rappresenta un serio campanello d’allarme. Dopo la sconfitta al Manuzzi, Dionisi ha tentato di minimizzare sottolineando come i giocatori si siano motivati reciprocamente durante l’intervallo per iniziare la seconda frazione di gioco con maggiore determinazione; tuttavia, la frequenza di questo fenomeno suggerisce che non si tratti di una semplice casualità.

La formazione cambia quindi ma non cambia il risultato finale: a Cesena il tecnico ha schierato sei elementi diversi nell’undici titolare rispetto alla gara precedente: Nikolaou al posto di Ceccaroni, Diakité per Baniya, Pierozzi per Dimariano, Ranocchia per Blin, Verre per Segre e Le Douaron per Brunori.

Ad eccezione del numero 27 autore del momentaneo pareggio sull’1-1, tutti gli altri hanno faticato notevolmente: Nikolaou ha commesso un errore lasciando Ceesay libero in occasione del gol del 2-1; Diakité ha offerto una prestazione confusa come al solito; Ranocchia ha perso Calò sul primo gol; Verre è risultato poco incisivo mentre Le Douaron non ha dimostrato quell’istinto risolutore necessario davanti alla porta avversaria.