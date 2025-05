Repubblica – “Rosa, tutto in due partite: un finale thriller con i play-off a rischio”

Il Palermo deve disputare ancora due partite in casa contro Frosinone e Carrarese per ottenere la qualificazione ai play-off. Al momento nulla è certo: la recente flessione dei rosanero potrebbe far rivivere la delusione di due stagioni fa, quando una qualificazione apparentemente sicura si trasformò in una beffa con il pareggio 2-2 contro il Brescia all’ultimo minuto dell’ultima partita di campionato.

Nelle ultime due giornate della stagione regolare si decideranno i destini delle squadre impegnate nella corsa ai play-off e quelle coinvolte nella lotta per non retrocedere in Serie C. Lo riporta Repubblica.

Chi dimostrerà maggiore determinazione raggiungerà i propri obiettivi. Questa sarà la principale difficoltà che il Palermo dovrà affrontare venerdì sera, alle 20:30, in casa il Frosinone. Martedì prossimo si recupererà la giornata non disputata con la Carrarese e saranno emessi i verdetti definitivi.