“Domani alle 11.00 il Palermo conoscerà le sue nuove avversarie nel prossimo campionato di Serie C“. Queste le parole riportate nel Giornale di Sicilia di oggi che fissa gli appuntamenti più importanti per capire come sarà organizzato il prossimo torneo.

Sempre domani, in diretta su Rai Sport, si terrà il sorteggio del calendario 2021-2022. La graduatoria ormai è stata redatta e Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese sono ormai fuori. In C non ci sarà neanche il Cosenza: ripescato al posto del Chievo ripartirà dalla B.

Cinque slot da riempire quindi per iniziare la stagione. Le ripescate sono Latina, Fidelis Andria, Siena, Lucchese e Pistoiese, con quest’ultima che deve fare i conti con il ricorso presentato dal Fano. Se ne saprà di più martedì. Dovrebbe essere aggiunta quindi una X nel Girone B che indicherà una tra le due società.

Per il resto tutto appare organizzato, con il Girone C del Palermo che dovrebbe essere composto da Acr Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese e Virtus Francavilla.

