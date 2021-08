MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

A meno di due settimane dall’esordio stagionale, il Palermo di Filippi si prepara ad affrontare un’altra amichevole, questa volta contro l’Enna, dopo le uscite contro Potenza, Monopoli e Salernitana. Questo il tema del servizio di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia.

Sarà una gara che consegnerà al tecnico maggiori certezze sull’organico e sulla sua crescita. Si parte dai punti principali dell’allenatore: il modulo 3-4-2-1, la difesa rodata, la mediana solida e una coppia di trequartisti che deve solo trovare la quadra per presentarsi in forma per il campionato. Le incognite sono poche e sono legate maggiormente alle condizioni fisiche dei calciatori. In difesa ci sono quattro uomini in tre maglie con Accardi, Lancini, Marong e Marconi. In seconda battuta ci sono Buttaro e Peretti.

Lancini è quello che ha giocato sempre nelle ultime sfide insieme al capitano De Rose. Nel reparto offensivo, il Palermo si dovrebbe affidare alle due colonne Floriano e Fella per dare un tccco di fantasia in attesa di Brunori che oggi dovrebbe arrivare in città. L’attaccante ex Avellino deve migliorare gli automatismi ma il posto in avanti dovrebbe essere suo. Le vere incognite riguardano gli esterni: Nicola Valente è ancora alle prese con la botta rimediata al piede e al suo posto dovrebbe agire Giron. Dall’altra parte uno tra Doda e Almici.

