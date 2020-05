I rosa possono stare tranquilli, “il merito sportivo del Palermo non è messo in discussione“. Così Il Giornale di Sicilia commenta le dichiarazioni del presidente LND Cosimo Sibilia, che ha affermato ancora una volta che le promozioni delle 9 capoliste dei gironi di Serie D non sono in discussione.

Il nodo da sciogliere non riguarda i rosa infatti: i ripescaggi dalla D alla C rimarranno un tema caldo fino alla votazione finale in sede FIGC. E come ricorda il quotidiano, la LND ha un peso del 34 %, senza il quale difficilmente si troverà un’intesa.







E mentre i rosa si allenano al Barbera, molte squadre del girone I hanno mandato i propri calciatori alle loro città d’appartenenza. Segno indiscutibile che per la chiusura della Serie D si aspetta solo l’ufficialità.

