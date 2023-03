MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

In occasione di Parma – Palermo, a centrocampo potrebbero incontrarsi Franco Vazquez e Valerio Verre (la cui presenza non è assicurata per una febbre di poche ore fa): sul ‘Giornale di Sicilia’, Carlo Brandaleone ricorda di quando l’italo-argentino soffiò il posto all’attuale centrocampista rosanero.

Era la stagione 2013-14. Il Palermo giocò la Serie B dopo la retrocessione dalla A ed era favorita per risalire: nel girone d’andata si partì con Gattuso in panchina, che preferiva Verre a centrocampo e che neanche inseriva fra i convocati Vazquez.

La storia cambiò a dicembre, quando fu possibile ritoccare le liste: ci pensò Iachini, che se lo portò sempre e gli diede un posto fisso da titolare. Al posto di chi? Di Verre, che dopo un girone d’andata nell’undici titolare, da febbraio in poi giocò soltanto un’altra volta dal primo minuto.

