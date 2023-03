MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Prendere il Palermo è stato un bingo per tutti, sia per il club che per la piazza e anche per il gruppo”. La pensa così Igor Budan, ex attaccante rosa con cui ha giocato 63 partite dal 2008 al 2013, che è stato intervistato dal ‘Giornale di Sicilia’ per commentare la prossima sfida col Parma, altra sua ex squadra. “Mi auguro di vedere una partita di qualità e che vinca il migliore – dice Budan – visto che entrambe lottano per lo stesso obiettivo”.

Budan è passato al Palermo proprio dopo due grandi anni con i crociati: “L’esperienza di Parma mi ha preparato per quel grande Palermo – ammette – sono stato fortunato a segnare tanti gol in quel periodo e siamo riusciti a raggiungere una salvezza miracolosa con Ranieri in panchina”.

“A Palermo ho vissuto altre soddisfazioni – prosegue Budan – vivendo una città che mi ha dato tanto come uomo e come giocatore. Ho realizzato meno gol, ma ho fatto parte di un gruppo straordinario. Ricordo ancora quella possibilità di mettere a segno quel gol che sarebbe valso la Champions però… Peccato. Fa parte del gioco far bene o stagliare. Quella fu una stagione stupenda, da record, con delle emozioni uniche”.

Soffermandosi ancora sul Palermo il City Group: “C’è entusiasmo con la nuova proprietà. Ho un bel rapporto con Rinaudo, ci sentiamo spesso. Il City Group è partito con il piede giusto, senza promettere chissà cosa. È un gruppo importante che al di là delle possibilità economiche vuol fare le cose al meglio. Anche la figura di Bigon nella parte dirigenziale, tecnica, di scout potrebbe essere importante”.

E sul bomber Brunori: “Per lui parlano i numeri – dice Budan – quando ci sono questi dati c’è poco da dire. È un giocatore di assoluta importanza e qualità. Confermarsi al secondo anno in un’altra categoria non è mai facile”.

Infine, Budan conclude ricordando una delle figure più importanti della storia del club, Zamparini: “Era una persona di grande carattere, personalità e passione. Per me e per tanti noi giocatori è stato in un certo senso un papà, trasmettendoci la sua passione. Sono felice che la maggior parte della mia carriera l’ho fatta con lui. Mi ha voluto davvero bene”.

