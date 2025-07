Palermo, Magnani si avvicina al ritorno in campo. Differenziato per Palumbo

Si avvicina il ritorno in campo di Magnani. Il difensore ha intensificato il lavoro individuale e dopo qualche sessione di corsa, è passato ad allenarsi col pallone.

Magnani non prenderà parte all’amichevole col Sondrio, ma è probabile il suo ritorno in gruppo da sabato 26. Un rientro importante per la difesa rosanero, che ha dovuto fare a meno di un pilastro per diversi giorni di allenamento.

Palumbo, invece, prosegue il suo lento inserimento in gruppo. In mattinata ha svolto buona parte dell’allenamento in gruppo, tranne la parte tattica. Nel pomeriggio si è allenato prima dell’amichevole insieme a Magnani.





Un lavoro tecnico preludio del suo inserimento in pianta stabile con i compagni. Si è rivisto in campo anche Lund, che come Magnani dovrebbe essere vicino al pieno recupero.

