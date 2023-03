MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il presidente del club rosanero Dario Mirri parla al Giornale di Sicilia dello stato di avanzamento dei lavori della struttura in fase di realizzazione a Torretta. Una struttura che al momento dell’inaugurazione era stata annunciata per marzo-aprile. Adesso – per stessa ammissione di Mirri – non dovrebbe essere operativa prima di giugno: la semina dei campi è prevista tra circa 10 giorni.

Interpellato da Massimiliano Radicini, Mirri afferma che il cantiere procede secondo la tabella di marcia, al netto di una serie di modifiche migliorative volute dalla proprietà: “I lavori procedono molto bene. In questi mesi, grazie al supporto del City Football Group e alla loro riconosciuta esperienza pluriennale a riguardo, siamo intervenuti integrando il progetto, che si è ulteriormente arricchito di interventi e nuovi servizi che hanno fisiologicamente aumentato il lavoro da fare per ottenere così il miglior risultato possibile”.

Tra gli interventi citati dal quotidiano ci sono il riposizionamento dei campi sullo stesso livello (fatto non previsto dal progetto originale), un’intesa con il Comune di Torretta per modificare gli spazi di ingresso all’area ma anche un ampliamento dei cablaggi e dei servizi tecnologici sui campi, compresa la creazione di una postazione dedicata per lo streaming.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO “ATTACCA” I PLAYOFF: IL GOL NON É PIÚ UN PROBLEMA

CORINI, SQUALIFICA RIDOTTA: COL PARMA CI SARÀ

TUTINO: “PALERMO MI RICORDA NAPOLI”

REGGINA, ARRIVA IL DEFERIMENTO: RISCHIO PENALIZZAZIONE