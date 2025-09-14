Serie D, Gela – Ragusa: c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming
Il Gela ospita il Ragusa nella seconda giornata del girone I di Serie D. Calcio d’inizio alle ore 15 di oggi, domenica 14 settembre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?
La gara sarà in diretta streaming sul Canale YouTube di NovaTv, tv ufficiale che seguirà tutte le partite del Gela, sia in casa che in trasferta —> QUI IL LINK.