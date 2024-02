Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Marsiglia: ufficiale l’esonero

Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Marsiglia. La società francese ha ufficializzato l’esonero dopo l’ultima sconfitta in campionato col Brest.

Gattuso lascia il Marsiglia dopo 24 partite. Lo score è stato di nove vittorie, otto pareggi e sette sconfitte. La squadra occupa il nono posto in classifica con 30 punti, a -6 dalle zone europee.

ECCO LA NOTA

L’Olympique Marsiglia annuncia la fine della collaborazione con Gennaro Gattuso. L’Olympique Marsiglia ringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro.

