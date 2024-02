Trevisani: “Il centrocampo del Palermo sta facendo la differenza”

Riccardo Trevisani, noto giornalista sportivo, ha parlato del Palermo durante la trasmissione “Fontana di Trevi”, che si può seguire in streaming su YouTube.

Giuseppe Pastore, conduttore della trasmissione, ha introdotto il tema dopo la domanda di un tifoso: “Il Palermo ha fatto il miglior acquisto del mercato di gennaio, che non è Strefezza ma Filippo Ranocchia. Un gran bel giocatore per la B e non solo, che vedremo in A l’anno prossimo; sta avendo un impatto eccellente. Il Palermo è lì ed è grande bagarre per il secondo posto“.

Trevisani ha aggiunto: “Il centrocampo del Palermo sta facendo spesso la differenza. Quando non è Segre, è Ranocchia: arriva sempre da lì il rinforzo per Brunori”.

