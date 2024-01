Gerli: “A Palermo condannati da episodi, ma non siamo una squadra morta”

Secondo Fabio Gerli del Modena, col Palermo i canarini sono stati “condannati dagli episodi. Ma siamo una squadra viva”. Lo ha detto il centrocampista durante l’iniziativa “L’Acqua è vita”.

“Ripartiamo dalle nostre certezze – prosegue -. Secondo me a Palermo abbiamo fatto un passo in avanti, in termini di gioco e compattezza”, spiega il giocatore che incontrerà il Parma.

“Il Parma è la squadra più forte del campionato ed è in forma: sarà difficile. Noi però ci crediamo, siamo uniti e andiamo avanti così”, conclude.