Lucarelli: “Col Rimini immeritatamente in dieci e sul gol c’era una gomitata”

“Posso solo dire che la prestazione per me è stata un orgoglio“. Sono le parole di Cristiano Lucarelli, intervenuto nel post partita dopo la gara di Coppa Italia persa contro il Rimini.

Il tecnico ha qualcosa da recriminare ma non fa drammi. “La squadra era immeritatamente in dieci ma non si è disunita: siamo rimasti lucidi. Dai ragazzi ho ricevuto tanti bei segnali“.

“Sotto porta dobbiamo essere più letali, questo è sicuro. Il loro gol? C’era una gomitata su Kontek… “, conclude.