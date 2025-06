Regolamento Germania – Italia U21: cosa succede in caso di pareggio, come funziona / Europei ​​

Si entra nella fase a eliminazione diretta degli Europei U21. L‘Italia affronta la Germania nei quarti di finale degli Europei. Ma qual è il regolamento della sfida?

GERMANIA – ITALIA U21, IL REGOLAMENTO

FORMAT – I quarti di finale degli Europei U21 si giocano in gara secca. In caso di parità al termine dei 90′ si giocano i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità si procede con i calci di rigore.

SOSTITUZIONI

Sono ammesse cinque sostituzioni e queste possono essere effettuate usufruendo di tre interruzioni del gioco nell’arco dei 90 minuti regolamentari (nota: gli intervalli non valgono come “interruzione”). In caso di tempi supplementari, le squadre possono usufruire di una ulteriore sostituzione – e di conseguenza di un ulteriore slot per eventualmente effettuarla – ; i cambi a disposizione, dunque, in caso di “extra time”, diventano sei.