Germania – Italia U21, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in diretta tv e streaming / Europei

L’Italia U21 affronta la Germania nei quarti di finale degli Europei U21. Calcio d’inizio alle ore 21 di oggi, domenica 22 giugno. Ma dove vedere la partita in tv e streaming? C’è la diretta in chiaro gratis, anche in streaming.

GERMANIA – ITALIA U21 IN TV E STREAMING: DOVE VEDERLA, DIRETTA IN CHIARO GRATIS, LINK LIVE RAIPLAY

La partita tra Germania e Italia sarà trasmessa in chiaro dalla Rai:la partita sarà visibile in diretta tv su Rai 2 (in HD al canale numero 2 di digitale terrestre e Tivusat – Su Sky invece le trasmissioni Rai possono essere criptate, ndr.). In live streaming la partita sarà trasmessa gratis in Italia attraverso il servizio Rai Play (disponibile sul sito – www.raiplay.it – e sull’app dedicata) —> CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA DIRETTA STREAMING DI RAI DUE