Salernitana - Sampdoria: regolamento playout Serie B, combinazioni, cosa succede in caso di parità ​​

Si decide tutto in una sera tra Salernitana e Sampdoria: dopo la partita di andata (terminata 2-0 in favore dei liguri) arriva il momento della sfida di ritorno dei playout di Serie B allo stadio “Arechi”. Chi prevale ottiene la salvezza, l’altra sarà costretta alla retrocessione in Serie C. Ma occhio al regolamento.

PLAYOUT SERIE B, COMBINAZIONI: SALERNITANA O SAMPDORIA SALVA SE… SUPPLEMENTARI IN CASO DI PAREGGIO, COSA DICE IL REGOLAMENTO

La Salernitana ha diritto a giocare il match di ritorno in casa, i campani sono salvi in caso di parità nel doppio confronto. Il regolamento dice infatti che la squadra posizionata meglio in campionato prevale. (NOTA BENE: non valgono i gol in trasferta in caso di parità).

Dunque, le combinazioni per il match di ritorno dei playout sono le seguenti:

–

SALERNITANA SALVA: se la Salernitana vince con almeno due gol di scarto la partita di ritorno;

SAMPDORIA: se la Sampdoria vince, pareggia o perde con un solo gol di scarto la partita di ritorno;

–





PROGRAMMA E REGOLAMENTO

Andata // Sampdoria – Salernitana 2 – 0

Ritorno // Salernitana – Sampdoria: domenica 22 giugno, ore 20:30