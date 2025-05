Giudice Sportivo Serie B, venti squalificati: una giornata anche a Moreno Longo

La Lega B ha pubblicato il comunicato con tutti i provvedimenti presi dal Giudice Sportivo: sono venti i calciatori squalificati, mentre gli allenatori che salteranno la prossima giornata sono Moreno Longo e Pippo Inzaghi.

Il Giudice Sportivo, al termine della 37a giornata della Serie BKT, ha squalificato venti calciatori: due turni per Sgarbi (Juve Stabia), un turno a Fiorillo (Carrarese), Florenzi (Cosenza), Oliva (Modena), Pompetti (Catanzaro), Benali (Bari), Ceccherini (Cremonese), Dickmann (Brescia), El Kaouakibi (Sudtirol), Elia (Spezia), Kofler (Sudtirol), Maita (Bari), Masciangelo (Cittadella), Molina (Sudtirol), Radaelli (Mantova), Radunovic (Bari), Rover (Sudtirol), Santoro (Modena), Sersanti (Reggiana), Yepes (Sampdoria). Ammenda per la Reggiana e un turno di squalifica anche per l’allenatore del Bari Moreno Longo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE





LONGO Moreno (Bari): ammonizione (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 28° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

