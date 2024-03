Gotti: “Ricevute tante offerte. Il Lecce ha componenti che mi piacciono”

Luca Gotti è il nuovo allenatore del Lecce. Il tecnico – che prende il posto dell’esonerato Roberto D’Aversa – si è presentato in conferenza stampa e ha parlato del periodo d’inattività, citando le tante offerte ricevute.

“Il mio 2023 è stato fisicamente difficile perché ho avuto due operazioni invasive, le quali mi hanno impedito di accettare le offerte che mi sono state proposte, sorprendentemente tante – afferma – . Accolgo questa sfida non per convenienza ma perché il Lecce ha componenti che mi piacciono”.

“Ho trovato un gruppo elettrico e non spento – continua – . La partita col Verona ha in qualche modo scosso il gruppo, riaccendendo magari qualcosa. È molto importante attenersi ai fatti più che alla dialettica. La difesa a 3? È stata una componente che mi ha accompagnato quasi sempre, però per contingenze e le caratteristiche dei gruppi”.

