Gravina: “Dispiace quanto accaduto alla Salernitana, spero torni presto in B”

Parla Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC, intervenuto a Radio Anch’io Sport, ha commentato anche l’ultimo playout tra Salernitana e Sampdoria, terminato con la retrocessione dei granata e accompagnato da molte polemiche. Di seguito le sue parole riportate da TuttoC.com.

“Mi è dispiaciuto molto per quanto accaduto – ha dichiarato -. Anche per il rapporto di stima e amicizia che mi lega alla dirigenza della Salernitana. È una città che vive di calcio”

E ha aggiunto: “Purtroppo le norme ci hanno portato a una decisione concreta e inevitabile, che però ha finito per penalizzare la Salernitana. L’auspicio è che possa tornare presto in Serie B”.







