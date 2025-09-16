Palermo - Bari, il “Barbera” continua a riempirsi: sarà l’ennesimo pienone ​​

Si preannuncia l’ennesimo pienone al “Renzo Barbera” per Palermo-Bari, anticipo della quarta giornata di Serie B. A poco più di 72 ore dal fischio d’inizio, sono già 24.178 i titoli emessi (oltre 7.500 biglietti venduti). Un dato straordinario, che lascia immaginare un nuovo record di presenze.

Al momento, il primato stagionale spetta alla sfida con il Frosinone, quando sugli spalti erano presenti 32.181 spettatori, circa 1.300 in più rispetto all’esordio con la Reggiana (30.868).

Un entusiasmo crescente, alimentato dalla vittoria contro il Südtirol e dal primo posto in classifica – seppur condiviso -, che ha riacceso la passione della piazza rosanero. Ora l’obiettivo è dare continuità ai risultati positivi, a partire dalla sfida contro la squadra di Caserta.







