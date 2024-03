“Grazie dell’ospitalità”: i tifosi del Lecco ‘flirtano’ con quelli del Palermo

“Grazie per la vostra ospitalità, benvenuti nella nostra città“. Durante il primo tempo della sfida tra Lecco e Palermo, nello curva nord dello stadio “Rigamonti-Ceppi”, i tifosi di casa hanno esposto uno striscione per ringraziare il popolo rosanero.

I tifosi del Lecco hanno colto l’occasione per ringraziare i rosanero per l’accoglienza ricevuta in occasione della sfida d’andata, giocatasi a Palermo in ottobre. Applausi scroscianti da parte di tutto lo stadio quando lo striscione è stato esposto.

