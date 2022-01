MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ho lavorato con lui, fianco a fianco, nella stagione 91-92, lui allenatore del Palermo e io ufficio stampa e relazioni esterne della società. Sarebbe meglio dire: ho avuto la grande fortuna di lavorare con lui. E non è un elogio di circostanza ma la riconoscenza vera di chi per un anno ha ricevuto – gratis, termine che gli piaceva – vere lezioni di vita.

Di Marzio, da buon napoletano, era teatrale in tutto quello che faceva, studioso e appassionato di calcio, narratore divertente di una miriade di aneddoti, a cominciare ovviamente dalla “scoperta” di Diego Armando Maradona.

Venne a Palermo, a sostituire Enzo Ferrari, nella stagione 91-92, negli anni della sua piena maturità. Era il Palermo di Polizzi e Ferrara, era la squadra che vinceva sempre in casa e perdeva quasi sempre in trasferta, che retrocesse per colpe proprie ma anche per un Piacenza – Taranto all’ultima giornata su cui ci sarebbe tanto da dire. Per lui, così innamorato del popolo rosanero e della Sicilia tutta, fu una delusione enorme e non è un caso che Palermo fu la sua ultima panchina della carriera.

Ma per capire il personaggio – lo dico a chi adesso è fortunatamente giovane e non ha vissuto quella stagione – ricordo che quando lasciò il Palermo, in nave, al Porto di Palermo c’erano parecchi tifosi a salutarlo: aveva lasciato il segno. E quella retrocessione aveva lasciato il segno su di lui che poi decise di ricoprire altri ruoli nel mondo del calcio: dirigente, osservatore, consigliere, commentatore. Anche giornalista, era molto affezionato alla sua tessera di pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e che ogni anno mi incaricava di rinnovare.

Da giocatore non ebbe fortuna perché la sua carriera fu stroncata presto da un infortunio; da allenatore ha vinto due “Seminatore d’Oro”, ma soprattutto fu l’allenatore che portò il Catania in serie A al termine di una esaltante cavalcata che ebbe l’appendice degli spareggi a Roma in cui riuscì a mobilitare una intera città.

Ha “incendiato” tante piazze del Sud (in Sicilia, Calabria e Campania) perché lui era un vero uomo del Sud e non solo anagraficamente: sopra Napoli ha allenato – e solo fugacemente – un anno al Genoa e un anno a Padova che poi, curiosamente, diventò la sua città di residenza.

Al figlio Gianluca – che ho visto crescere a Palermo quando ancora aveva 17 anni e voleva già fortemente intraprendere la carriera giornalistica – come alla moglie Tucci mando un abbraccio affettuoso: ora è il momento di comprensibile dolore, tra un po’ resterà la piacevole sensazione di avere avuto accanto una persona speciale, un vulcano di passione ed entusiasmo, una valanga di simpatia, un’enciclopedia di vita, un innamorato marito, padre e nonno.