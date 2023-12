Grella: “Catania fatica per colpa mia, ma sogna l’Europa. Già attivi sul mercato”

“Nei nostri sogni c’è l’Europa, ma nella realtà c’è tutt’altro. Sarebbe poco responsabile parlare di questo in un momento così, ma sognare è gratis“. Un po’ di amarezza nelle parole del vicepresidente del Catania Vincenzo Grella, intervistato su ‘Futura Gol’ di TRM. Il dirigente

Il dirigente parla delle ambizioni rossazzurre ma ammette che il percorso fino a questo momento non è quello sperato. “Serie B in tre anni? Vogliamo creare sempre squadre competitive e vincere subito. Il club ha l’obiettivo di arrivare in A entro 5-6 anni, ma sappiamo che il calcio non è una scienza esatta. Cercheremo di arrivarci prima possibile”.

Grella fa mea culpa. “Non abbiamo mai pensato che sarebbe stato facile. Ma sono stati commessi errori evidenti nella preparazione della squadra, con scelte non andate a buon fine. Mi assumo tutte le responsabilità, quando mi sono accorto che non fossero adatti ho deciso di cambiare”.

“Pelligra è molto dispiaciuto, immaginava tutta un’altra partenza. Mi chiede in che direzione stiamo andando, ho detto che se non mi ritiene all’altezza ha tutta la libertà di cambiare”.

Infine, il mercato. “Servono interventi importanti. Dobbiamo anche trovare soluzioni in uscita per poi fare delle entrate, ma siamo già in fase di buone negoziazioni per un paio di calciatori“.