Il Palermo ha tutte le carte in regola per fare benissimo anche in Serie C. È questo il concetto espresso da tre importanti figure del calcio siciliano e nazionale: il vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana, il presidente provinciale del CONI, Giuseppe Canzone, e il consigliere della LND Sicilia, Dino Corbo.

“Spero che il Palermo faccia un grande campionato – dice Morgana, intervistato in occasione della presentazione della Don Carlo Misilmeri – . Bisogna costruire una società attrezzata e i rosa stanno facendo bene a partire dal settore giovanile”.





Morgana parla anche della difficile situazione che sta vivendo il calcio dilettantistico, fermo da mesi e con ancora tanti dubbi in vista della prossima stagione: “Ci aspettiamo un intervento serio da parte delle istituzioni nazionale per poter garantire la ripresa in sicurezza”.

Il presidente provinciale del CONI, Giuseppe Canzone, guarda con fiducia al futuro ma “avverte” i rosa: “L’assorbimento del Palermo in ambito dilettantistico ha fatto capire a tante realtà che serve un’organizzazione migliore. Da tifoso, ho visto una squadra che ha portato con orgoglio i colori in vetta alla Serie D. Sono certo che il Palermo farà lo stesso in Serie C, anche se il campionato è più difficile“.

Dino Corbo palesa tutti i dubbi sull’anno calcistico che verrà: “Sono felice che il Palermo sia in Serie C. La prossima stagione presenta tante incognite, ogni lega avrà un protocollo diverso. Tutti ci dobbiamo stringere attorno al calcio, sarà un anno complicato“.

