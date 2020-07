Fabio Grosso ha espresso tutti i suoi dubbi circa l’offerta del Palermo. Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che il club rosa aveva contattato l’ex tecnico del Verona ma con titubanza e la disponibilità a continuare la trattativa non è arrivata.

Il Palermo, quindi, non ha ancora un nome definito e sta cercando in più direzioni, per ora con dei sondaggi. I tempi potrebbero essere ancora lunghi, ci potrebbe volere un mese per ufficializzare il nuovo tecnico.





Tra i nomi non è completamente da escludere quello di Delio Rossi. La società non gradirebbe la sua candidatura, anche se ci sarebbe un’apertura verso tecnici esperti. Rossi, però, non sembra far parte della lista dei papabili, al momento.

Potrebbe tornare in auge Auteri, che inizialmente non ha convinto. Il club rosa punta ad avere l’allenatore entro giorno 16 agosto, quando dovrebbe iniziare il ritiro pre-campionato.

LEGGI ANCHE

LE PAROLE DI TRE FIGURE IMPORTANTI DEL CALCIO SICILIANO

LA PARABOLA DI ILICIC, CAMPIONE SENSIBILE

BOSCAGLIA ANNUNCIA: “RESTO ALLA VIRTUS ENTELLA”