Il Palermo è pronto a far firmare un contratto quadriennale a Lorenzo Lucca. Il giovane attaccante, quindi, dovrebbe rimanere in Sicilia dopo essere approdato in rosanero a gennaio. In attacco, però, ovviamente ci saranno altri movimenti.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, riporta che l’obiettivo numero uno è Corazza della Reggina. I contatti tra il Palermo e la società calabrese ci sono stati, ma col calciatore ancora no e c’è da battere la concorrenza agguerrita del Modena, che si è già fatta avanti.





Altri due nomi per l’attacco rosanero sono quelli di Vano e Biasci del Carpi. Affari parecchio complessi, dato che gli emiliano hanno intenzione di monetizzare per entrambi e hanno già raccolto proposte da club di categoria superiore.

Il Palermo, quindi, continua a guardarsi attorno e aspetta l’occasione. La scadenza per presentare la domanda d’iscrizione al campionato è fissata per mercoledì e se qualcuno dovesse alzare bandiera bianca, per i rosa potrebbero esserci altre opportunità a parametro zero.

