Il Manchester City è campione del mondo. E Guardiola supera Ancelotti

Il Manchester City è campione del mondo. La squadra di Guardiola vince il Mondiale per Club battendo in finale i brasiliani del Fluminense, grazie ai gol di Alvarez (doppietta) e Foden e all’autogol di Nino.

Il 4-0, arrivato in una finale dominata, permette così al club del City Group di inserire un nuovo trofeo in bacheca, dopo la Champions League vinta in giugno. I citizens raggiungono così diverse squadre che hanno vinto una volta il Mondiale per Club, come l’Inter, il Liverpool, il Chelsea, il San Paolo, l’International, il Milan e il Manchester United.

Chi, invece, è ormai un esperto di questa competizione è Pep Guardiola. Con la vittoria di oggi in Arabia Saudita, l’allenatore spagnolo alza il trofeo per la quarta volta, dopo i successi col Bayern Monaco e il Barcellona (due volte). In questo modo, Guardiola scrive un nuovo record staccando Carlo Ancelotti.