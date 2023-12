Como, assenze pesanti anche per Fabregas: i convocati col Palermo

Assenze importati da una parte e dall’altra. Non soltanto Lucioni, Coulibaly e Ceccaroni nel Palermo: mancheranno anche alcune pedine fondamentali nel Como di Fabregas, che ha comunicato la lista dei convocati.

Il più importante è sicuramente Nikolas Ioannou, alla terza assenza consecutiva per infortunio. Per la sfida col Palermo era in forse, ma l’esterno non ce l’ha fatta a recuperare e salterà il match.

Le altre assenze erano note. Non ci saranno né Federico Barba, che deve scontare la seconda giornata di squalifica, né Ben Kone, operato pochi giorni fa.

Fabregas recupera invece Alessio Iovine, che ha saltato le ultime tre partite e che prima aveva fatto abbastanza bene soprattutto con degli assist decisivi.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Bolchini, Semper, Vigorito

Difensori: Cassandro, Curto, Odenthal, Ronco, Sala, Solini, Vignali

Centrocampisti: Abildgaard, Arrigoni, Baselli, Bellemo, Chajia, Iovine, Rispoli

Attaccanti: Blanco, Cerri, Cutrone, Da Cunha, Gabrielloni, Mustapha, Verdi

