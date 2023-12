Como – Palermo, le probabili formazioni: dubbio a centrocampo

(AGGIORNATO IL 21 DICEMBRE, ORE 10.51). Ecco le probabili formazioni di Como – Palermo, match valido per la 18a giornata della Serie B 2023/24 (appuntamento sabato 23 dicembre, alle ore 14.00, stadio “ Giuseppe Sinigaglia” di Como):

COMO (4-2-3-1) Semper; Curto, Odenthal, Solini, Sala; Abildgaard, Bellemo; Vignali, Verdi, Da Cunha; Cutrone.

Indisponibili: Kone, Ioannou, Faragò

Squalificati: Barba

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Henderson (Stulac), Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

Indisponibili: Ceccaroni, Coulibaly

Squalificati: /

Eugenio Corini dovrebbe confermare in gran parte la squadra che ha vinto contro il Pisa. Il Palermo, però, deve fare i conti con un’assenza importante: Coulibaly è out per infortunio. Il tecnico non può schierare anche Ceccaroni, ancora indisponibile ma sulla via del recupero.

DIFESA

In porta c’è Pigliacelli mentre sulla destra dovrebbe tornare Mateju, che aveva saltato la gara col Pisa per squalifica. La coppia centrale è composta da Lucioni e Marconi mentre sulla sinistra è confermato Lund.

CENTROCAMPO

Corini ha qualche dubbio sul sostituto di Coulibaly. Il tecnico deve scegliere se schierare Henderson oppure optare per Stulac come perno centrale. Gomes e Segre vanno verso la conferma.

ATTACCO

Dovrebbe essere confermato il tridente schierato contro il Pisa. Sulla destra spazio quindi a Insigne, con Brunori al centro e Di Francesco sulla sinistra.

