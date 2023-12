Palermo, festa di Natale: presente anche Mirri / FOTO

Il Palermo organizza una serata per festeggiare il Natale. Scambio di auguri per tutta la famiglia rosanero, dalla squadra maschile a quella femminile, che si sono ritrovati nella serata di mercoledì 20 dicembre al Kalhesa.

Non c’erano, ovviamente, solo i giocatori e le giocatrici. C’era anche lo staff – come Eugenio Corini – e alcuni membri della dirigenza, fra cui Dario Mirri e Leandro Rinaudo.

Il Palermo ha festeggiato in anticipo, dato che per i giorni natalizi ci saranno due partite. La prima sarà la trasferta di Como, in programma il 23 dicembre; mentre la seconda, poco dopo il rientro in città, sarà contro la Cremonese il 26 dicembre.

foto copertina: profilo Instagram Palermo FC

