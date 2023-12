Spettatori Palermo, rosa da primato: i tifosi “comandano” la B. Superata la Sampdoria

I tifosi del Palermo non lasciano mai sola la squadra e segnano un primato. Dopo la diciassettesima giornata i sostenitori rosanero si sono presi il podio del dato spettatori di Serie B.

Nessuno segue la propria squadra in casa come i tifosi rosa, che hanno da poco superato la Sampdoria nel totale: in precedenza la formazione di Pirlo era prima nella particolare classifica.

Adesso, con quota 199.079 totale e una media di 22.120 presenze, quella rosa diventa la tifoseria più presente. Segue, appunto, la Sampdoria a quota 180.075. Al terzo posto il Bari (143.287) e appena quarto il Parma (117.878).

Nell’ultima gara in casa col Pisa, però, c’è stato un calo e si è avuto il dato minore tra le mura amiche della stagione: 16.279. I numeri sono stati estrapolati da Stadiapostcards.

