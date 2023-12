Sparatoria a Palermo, muore un 22enne: era stato un calciatore della Parmonval

Scene da far west a Palermo e a rimetterci la vita è un ex calciatore della Parmonval di soli 22 anni. Si tratta di Rosolino Celesia, giovane del rione “Cep” che è stato raggiunto da dei colpi di pistola in via Pasquale Calvi.

Il fatto è avvenuto intorno alle 3 di notte di ieri, all’esterno della discoteca Notr3 tra via Libertà e Borgo Vecchio. Celesia, colpito dai proiettili, è stato condotto immediatamente all’ospedale Civico dove purtroppo è deceduto a causa delle ferite. Due i colpi fatali: uno al torace e uno al collo.

Proseguono le indagini della polizia per comprendere precisamente gli accadimenti. Il 22enne aveva avuto esperienze calcistiche soprattutto in Serie D dove ha vestito le maglie di Marsala e Troina, ha fatto però parte anche dell’U17 del Torino e del Palermo, oltre ad essere allenato dal fratello del ds rosanero Rinaudo.

E col Marsala aveva proprio incontrato il Palermo in campionato durante la stagione 2019/2020: Celesia ottenne sette presenze nel Girone I scendendo in campo anche col club di viale del Fante per 11 minuti il 5 gennaio. Il match fu risolto da Mauri, Langella e Silipo.