Palermo, infortunio per Lucioni: il report medico

Infortunio per Fabio Lucioni. Il difensore del Palermo non è stato convocato per la partita col Como a causa di un risentimento muscolare alla gamba destra.

Lucioni sarà valutato meglio nei prossimi giorni. Il difensore potrebbe quindi saltare anche la prossima partita, in programma il 26 dicembre contro la Cremonese.

Un’assenza pesantissima per il Palermo, che deve rinunciare al pilastro della difesa. Lucioni ha giocato tutte le partite del campionato e non è mai stato sostituito.

