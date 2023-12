Palermo, i convocati per Como: out Lucioni e Coulibaly

Assenze pesanti per Eugenio Corini. In trasferta, a Como, il Palermo si presenterà senza Fabio Lucioni e Mamadou Coulibaly, entrambi assenti per infortunio.

Per Lucioni si tratta di un risentimento muscolare alla gamba destra, accusato durante l’allenamento di giovedì. Per Coulibalu, invece, è una lesione muscolare di primo grado: la stessa che lo aveva fermato in ottobre.

Ancora out, sempre in difesa, Ceccaroni; mentre Corini ritrova sulla destra Mateju, che ha saltato la sfida col Pisa per squalifica.

LA LISTA DEI CONVOCATI

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

13 Kanuric

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

37 Mateju

53 Henderson

