Cosmi: “Palermo, Bari e Samp cresceranno per i playoff”

La griglia di Serse Cosmi. Il tecnico è stato intervistato dalla ‘Gazzetta’ per parlare della Serie B e delle candidate alla promozione e ai playoff.

Sulla favorita, Cosmi ha risposto subito dicendo “il Parma, che con il titolo di campione di inverno lo sarà di più per la vittoria finale: esprime una qualità di gioco notevole, ha tante varianti, molte individualità diventate squadra che continuano a fare la differenza. Poi ci sono il Venezia, che ha dato grande continuità al lavoro dell’anno scorso, e il Catanzaro, una bellissima realtà. Il Como un po’ meno, perché non ho ancora capito il cambio di allenatore”.

“Ma di sicuro la corsa alla A si arricchirà di altri nomi, come la Cremonese per la promozione diretta. Per i playoff ci sarà la crescita di squadre un po’ dietro, come Palermo, Samp e Bari: l’importante sarà ripartire con il piede giusto e trovare la continuità necessaria, come sempre”.

