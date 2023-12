Aquilani: “Brutta situazione. A Palermo l’espulsione ha fatto la differenza”

“La situazione si è fatta più brutta”. Ha detto così Alberto Aquilani, tecnico del Pisa, alla vigilia della partita contro l’Ascoli. I nerazzurri ci arrivano in difficoltà, dato che dopo la sconfitta di Palermo sono al 14esimo posto.

Proprio sulla partita di Palermo, Aquilani in conferenza dice che “l’espulsione ha fatto la differenza”. Il tecnico fa riferimento al cartellino rosso inflitto a Marin nella ripresa, dopo che il Pisa aveva recuperato due gol di svantaggio ad inizio secondo tempo.

“Adesso con l’Ascoli ci aspetta una partita importante – aggiunge poi Aquilani – dobbiamo stare attenti. La squadra sta mostrando tanti miglioramenti, ma non possiamo raccontarcela altrimenti le parole sarebbero sufficienti. A calcio si gioca per vincere e fare punti, siamo arrivati in un momento in cui la priorità dev’essere questa”.

