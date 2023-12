Zeman: “Vi ho fatti preoccupare. Senza fumo? Vediamo quanto dura…”

Zdeněk Zeman, allenatore del Pescara, è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fermana e ha parlato del problema di salute che lo ha costretto al ricovero in ospedale.

”Sto bene, ho fatto preoccupare tanti e sono contento – afferma – . Non ho mai pensato di abbandonare la squadra. Anche gli esami erano buoni per questo ho sempre pensato di tornare. Mezzo mondo mi ha scritto e sono felice di questo. Tornando al calcio, mi aspettavo di più a questo punto della stagione ma è per tutti così. Abbiamo perso le partite che non dovevamo perdere ed è per questo che non siamo più su”.

Zeman ha anche parlato del tassativo obbligo dei medici, che gli impone di smettere di fumare: “Senza fumo si può stare e vado avanti. Vediamo quanto dura (ride,ndr.)”.

